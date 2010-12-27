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Авария у метро "Купчино". Маршрутка оставила автобус без "лица"
Сегодня, 15:49
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IRINA_CHALKINA

Авария у метро "Купчино". Маршрутка оставила автобус без "лица"

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К счастью, никто не пострадал.

В среду, 30 октября, стало известно о том, что около метро "Купчино" столкнулись два общественных транспорта. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Инцидент произошел на Балканской площади. Как оказалась, в ходе столкновения у автобуса оторвало лицевую часть. К счастью, водитель отделался небольшими царапинами. 

"У маршрутки пару царапин, а автобус "чутка коцнуло"",

—сказано в сообщении.

На место прибыли полицейские. Выясняется причина ДТП.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестные с пистолетами ограбили дом Клаудио Маркизио.

Фото:ДТП и ЧП Санкт-Петербург, Гена Козлов

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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