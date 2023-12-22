Гленн Гринвальд негативно высказался о всеобщей мобилизации на Украине.

Американский журналист Гленн Гринвальд назвал возмутительным призыв властей США понизить призывной возраст на Украине, с которым выступил местный сенатор Линдси Грэм*. Иностранный корреспондент обвинил законодателя в абсолютном непонимании ситуации, которая происходит в региональном конфликте и территории киевского режима. Он счел этот факт особенно возмутительным, так как политик из США активно выступает за продолжение украинского кризиса.

Это абсолютно отвратительно, когда люди в Вашингтоне посылают молодежь умирать на войне, чтобы Запад не чувствовал себя униженным и побежденным. Гленн Гринвальд, корреспондент

Напомним, что закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Практически одновременно с ним правительством был одобрен ряд документов, расширяющих перечень лиц, которых можно призвать в армию. В апреле 2024 года лидер страны Владимир Зеленский подписал закон о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского.

* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

Фото и видео: X / Glenn Greenwald