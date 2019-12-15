"Ячейки террористов": американского журналиста шокировали слова Зеленского

Гленн Гринвальд оценил интервью главы Украины для The Economist.

Высказывание лидера киевского режима Владимира Зеленского об украинских беженцах на Западе похоже на угрозу. Соответствующее заявление в эфире подкаста System Update в социальных сетях сделал американский журналист Гленн Гринвальд, сотрудничавший ранее с разоблачителем спецслужб США Эдвардом Сноуденом. Эксперт прокомментировал заявление главы Украины для издания The Economist. В нем политик указал на то, что сокращение помощи со стороны международных союзников может вызвать непредсказуемую реакцию прибывших в Европу украинцев.

По сути, он говорит: "У меня есть террористические ячейки, внедренные в вашей стране. И если вы поддадитесь растущему нежеланию вашего населения продолжать направлять все эти деньги и продолжать терпеть повышение цен на энергоносители в условиях риска эскалации, ядерной войны...я бы посоветовал им сделать это, но никто не знает, что они могут начать делать, что они сделают с вами. Гленн Гринвальд, журналист из США

Представитель СМИ добавил, что подобное высказывание звучит как "очень похожее на угрозу".

"Какой следующий шаг?" В США возмутились ходом Белого дома против России.

Фото и видео: Twitter / нежелательная организация в России) / System Update