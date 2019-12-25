"Открытые медиа" заявили о прекращении работы после блокировки сайта РКН

Накануне сайт СМИ был заблокирован Роскомнадзором.

Интернет-издание "Открытые медиа" сообщило о прекращении работы с 5 августа. Об этом говорится в заявлении СМИ в официальном Telegram-канале.

Днем ранее Роскомнадзор заблокировал сайт издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ. По версии ведомства "Открытые медиа" связаны с организациями, которые признаны нежелательными на территории государства.

К сожалению, власти не нужны медиапроекты с критическим взглядом на происходящее в стране, чем больше критики - тем короче жизнь проекта. Но мы хотя бы попытались. из сообщения "Отрытых медиа".

Издание отмечает, что никогда не имело дело с нежелательными структурами. Решение остановить работу было принято из-за больших рисков для сотрудников редакции.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту Алексея Навального navalny.com. Ресурс был заблокирован по решению Генеральной прокуратуры на основании статьи 15.3.

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