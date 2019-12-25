Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального

Ресурс был заблокирован по решению Генпрокуратуры на основании статьи 15.3.

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций закрыла доступ к сайту Алексея Навального navalny.com. На это обратили внимание сторонники оппозиционера в Telegram-канале.

При попытке зайти на веб-ресурс, появляется сообщение об ограничении доступа на основании федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

На сайте универсального сервиса проверки ограничения доступа к сайтам РКН сообщается, что сайт Навального был заблокирован по решению Генеральной прокуратуры на основании статьи 15.3.

Напомним, в июне текущего года Московский городской суд признал деятельность "Фонда борьбы с коррупцией"* (ФБК*), "Штабов Навального"* и "Фонда защиты прав граждан"* (*экстремистская организация, запрещенная в РФ, выполнявшая функции иностранного агента) экстремистской на территории России и постановил их немедленно ликвидировать.

Ранее правозащитная организация "Команда 29" объявила о закрытии.

Фото: Instagram/ navalny