Отделалась ушибами: беременная женщина упала с 7 этажа во Владивостоке

Подобные случаи в медицинской практике встречаются крайне редко.

Во Владивостоке 28-летняя женщина, находившаяся на 30-й неделе упала ночью с подоконника ночью и отделалась лишь множественными ушибами. Состояние плода оценивается как удовлетворительное, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Приморского края.

По словам пострадавшей, инцидент случился из-за бессонницы. Женщина решила протереть окно и встала на подоконник, но в какой-то момент она поскользнулась и упала спиной вниз. Крики беременной услышала соседка, которая вызвала скорую помощь.

При осмотре медики обнаружили множественные ссадины грудной клетки. Женщине ввели обезболивающее и экстренно госпитализировали. В больнице выяснилось, что при падении с седьмого этажа беременная не получила ни одного перелома, отделавшись ушибами мягких тканей. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

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