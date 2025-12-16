Трехметровую акулу обнаружили в 50 км от Владивостока

Трехметровая акула подплыла близко к берегу, что помогло ее поймать. Это произошло в 50 километрах от Владивостока, в районе острова Путятин, сообщил Telegram-канал Shot.
По данным издания, местные рыбаки выловили сельдевую акулу. Местные жители рассказали, что она нападала на людей.
На данный момент в Приморском крае зафиксировали увеличение численности акул. Первых хищников увидели в регионе в конце мая – первых числах июня.
На днях также заметили акулу, охотившуюся на пиленгаса, рядом с южным мысом острова Русский. Хищница несколько раз поднималась высоко на водой. Специалисты уже связали активность акул с резким потеплением в Приморском крае.
Ранее мы сообщали, что рыбаки поймали маленькую акулу в Сочи.
Фото: Magnific
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