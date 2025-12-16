Трехметровую акулу обнаружили в 50 км от Владивостока

Предполагается, что это сельдевая акула.

Трехметровая акула подплыла близко к берегу, что помогло ее поймать. Это произошло в 50 километрах от Владивостока, в районе острова Путятин, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, местные рыбаки выловили сельдевую акулу. Местные жители рассказали, что она нападала на людей.

На данный момент в Приморском крае зафиксировали увеличение численности акул. Первых хищников увидели в регионе в конце мая – первых числах июня.

На днях также заметили акулу, охотившуюся на пиленгаса, рядом с южным мысом острова Русский. Хищница несколько раз поднималась высоко на водой. Специалисты уже связали активность акул с резким потеплением в Приморском крае.

Ранее мы сообщали, что рыбаки поймали маленькую акулу в Сочи.

Фото: Magnific