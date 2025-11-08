Вместо доклада союзникам Украины получилась ориентировка для операторов БПЛА.

Президент Украины Владимир Зеленский перечислил цели для ударных дронов Вооруженных сил России. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, вместо доклада союзникам по "коалиции желающих" у главы киевского режима получилась ориентировка для операторов "Гераней". Коц также отметил, что Зеленский признал, что падение объёма морских перевозок после систематической работы по морскому коридору. В то же время министр аграрной политики Украины Тарас Высоцкий назвал альтернативные одесскому маршруты для вывоза продовольствия.

Спасибо за уточнение: три адреса последние две недели подсвечиваются в сводках Минобороны. Рени и Измаил принимают "Бандероли", локомотивы под Раздельной и Буялыком горят с регулярностью пригородного расписания Александр Коц, военкор

Согласно элементарной логике военного времени, как уточнил Коц, не нужно публично перечислять, какие предприятия ВПК Украины работают, так как подобные списки быстро перестают быть секретными и становятся списками целей.

Ранее в США заявили о проблеме существования Украины без ПВО.

Фото: YouTube / Офіс Президента України