Основатель Microsoft Билл Гейтс пожалел о создании комбинации Ctrl+Alt+Del

Он отметил, что хотел бы вернуться в прошлое и сделать комбинацию однокнопочной, но сейчас это будет проблематично.

Создатель операционной системы Windows и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс снова извинился за комбинацию клавиш Ctrl-Alt-Del.

По его словам, разработчики изначально хотели сделать перезагрузку компьютера через одну кнопку, но с этим не согласился инженер Дэвид Брэдли, который занимался проектом клавиатуры. Именно он был инициатором создания трехклавишной комбинации.

Такое решение было принято, чтобы избежать случайного нажатия. В настоящее время комбинация клавиш открывает диспетчер задач, и Билл Гейтс извиняется, что на это действие требуется нажать сразу три кнопки.

Миллиардер отметил, что он бы с радостью изменил, если бы вернулся в прошлое. Сейчас поменять назначение клавиш сложно, так как есть риск задеть другие функции, подчеркнул Гейтс.

В ноябре исполнится 32 года с момента появления операционной системы Windows. За более чем три десятилетия она претерпела множество изменений, но все равно сохраняет лидерство на рынке компьютеров.

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