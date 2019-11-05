"Ошеломительно". В США отреагировали на неожиданное признание Зеленского

Ларри Джонсон заметил, что неудача ВСУ была спрогнозирована еще несколько месяцев назад.

Заявление украинского президента Владимира Зеленского фактически подтверждает провал контрнаступления Вооруженных сил киевского режима. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала Judging Freedom сделал бывший американский аналитик из Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон. Иностранный эксперт полагает, что не нудно быть великим военачальником для того, чтобы понимать, что в самом начале атаки ВСУ у бойцов не было никакой воздушной поддержки, которая могла бы представить из себя угрозу для российских представителей.

Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках. <…> Теперь он винит во всем Запад. Спасибо, капитан очевидность.... Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон уточнил, что без собственных или западных ввоенно-воздушных сил ВСУ были обречены на провал. Он добавил, что многие мировые специалисты говорили об этом еще три месяца назад, а теперь глава Украины Владимир Зеленский делает такое заявление.

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Фото и видео: YouTube / Judge Napolitano - Judging Freedom