Ларри Джонсон рассказал о том, что ядерная угроза исходит от Запада, а не России.

Российский президент Владимир Путин не повелся на провокации стран коллективного Запада, помогающих Вооруженным силм совершать атаки вглубь России. Соответствующее заявление сделал бывший аналитик американского Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue works. Иностранный специалист полагает, что Москва станет последней страной, которая приюегнет к использованию ядерного оружия, так как подобную угрозу с большей вероятностью провоцирует сам Запад.

Путин не клюнул на наживку, которая привела бы к резкой эскалации, и не нанес удары по базам Польши, Германии и Румынии. По сути, подобное решение было бы даже оправданным, так как с этих территорий помогали организовать атаки ВСУ по российской земле. Ларри Джонсон, экс-аналитик ЦРУ

Ларри Джонсон опасается, что в Вашингтоне могут пойти на еще более безумные шаги и попытаться напрямую вмешаться в региональный конфликт. Специалист заметил, что международные союзники киевского режима оказались не готовы к затяжному кризису и не сумели наладить военное производство для новых поставок ВСУ в должном объеме.

"Новый миропорядок". В США забили тревогу из-за смелого решения России.

Фото и видео: YouTube / Dialogue works