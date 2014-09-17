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"Оружейный барон" пытался провезти 153 пистолета из Грузии в Россию

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В Верхнем Ларсе таможенники задержали машину с тайным арсеналом.

Российская таможенная служба на территории Северной Осетии обнаружила пистолеты  с общей стоимостью более 3,5 миллионов рублей в запасном колесе и под днищем внедорожника, следовавшего из Грузии. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ФТС России через социальные сети, а также официальный представитель Северо-Кавказского таможенного управления Алина Ткаченко.

Таможенники обнаружили 153 охолощённых пистолета общей стоимостью более 3,5 млн рублей.

Алина Ткаченко, пресс-секретарь таможни в Верхнем Ларсе

По словам 26-летнего водителя транспортного средства, о тайнике он не знал. Автомобиль ранее был передан им в пользование третьими лицами. Он не исключил версию того, что контрабанду ему подкинули. Выявленное оружие оказалось гражданским, охолщеным. Речь идет о таких средствах как  RetayPТ23, Kuzey-911SX и Kuzey-911. Пистолеты предназначались для подачи сигналов с использованием патронов светошумового действия. В настоящее время ведомство изъяло пистолеты и машину. Ведется  административное дело по статье о сокрытии товаров от таможенного контроля путём использования тайников.

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Фото и видео: ФТС России

Теги: верхний ларс, грузия, контрабанда, оружие, регионы, северная осетия, таможня
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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