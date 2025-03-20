Таможенники Домодедово обнаружили 79 самоцветов в нижнем белье и ручной клади россиянки

Женщина везла камни из Индии для изготовления украшений.

Сотрудники российской Федеральной таможенной службы на территории аэропорта в Домодедово пресекли контрабанду 79 самоцветов из Индии. Соответствующее заявление журналистам сделали сотрудники пресс-службы профильного ведомства. Известно, что нелегальный груз везла одна из пассажирок в своем нижнем белье и ручной клади. Установлено, что рыночная стоимость драгоценных камней составила более 1,2 миллиона рублей. По результатам проведенной лабораторной экспертизы стало известно, что речь идет об обработанных минералах - изумрудах, аметистах, кошачьем глазе и цикронии.

Нарушительницей оказалась россиянка, проследовавшая через зеленый коридор. Во время таможенного контроля инспектор обнаружил в ее сумке четыре разноцветных минерала в пакетах, а при личном досмотре выявил еще 75 зеленых камней. Пассажирка рейса объяснила, что купила ювелирное сырье для изготовления украшений. Она везла его таким способом, чтобы не повредить. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде стратегически важных товаров. Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или штраф в размере до одного миллиона рублей.

В аэропорту Грозного пресекли контрабанду золота на 3,8 млн рублей.

Фото и видео: ФТС России