В аэропорту Грозного пресекли контрабанду золота на 3,8 млн рублей

В аэропорту Грозного российские таможенники пресекли контрабанду золота на 3,8 миллиона рублей. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы ФТС по региону. Специалисты объяснили, что драгоценный металл пассажир хотели вывезти на территорию Турции. Однако подозрительное поведение молодого человека заметили сотрудники воздушной гавани. В результате под кофтой нервничающего человека при помощи ручного металлодетектора инспекторы выявили цепь, состоящую из крупных звеньев, а также браслет желтого цвета. Лабораторная экспертиза установила, что это золото 999 пробы весом 245 грамма.

В аэропорту Грозного таможенники пресекли попытку незаконного вывоза золота стоимостью более 3,8 млн рублей. Металл прятал под одеждой 26-летний россиянин, вылетавший в Стамбул. собщение ФТС России

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров. Максимальное наказание предусматривает штраф в размере до одного миллиона рублей или лишения свободы на срок до пяти лет.

В Пулково в багаже пассажира из ОАЭ обнаружили 107 омаров.

Фото и видео: Telegram / Вести. Дежурная часть.