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В Пулково в багаже пассажира из ОАЭ обнаружили 107 омаров
Сегодня, 11:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Пулково в багаже пассажира из ОАЭ обнаружили 107 омаров

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Стоимость аналогичной партии деликатеса в РФ составляет почти 700 тысяч рублей.

Пулковские таможенники пресекли незаконный ввоз партии живых омаров весом 66 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

В багаже мужчины, прилетевшего из ОАЭ, таможенники обнаружили 107 живых членистоногих весом 66 килограммов. Пассажир перевозил их в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом. При этом разрешительные документы на ввоз у мужчины отсутствовали.

Он пояснил, что везет лобстеров для себя и намерен поселить экзотических животных в своем бассейне. Позже мужчина сознался, что доставку охлажденных морских деликатесов заказал один из московских ресторанов для дальнейшей реализации продукции.

Экспертиза установила, что живые омары принадлежат к роду Homarinus. Стоимость аналогичной партии деликатеса в РФ составляет почти 700 тысяч рублей.

Возбуждены два дела об АП по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

Фото: ФТС России

Теги: омары, пулково
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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