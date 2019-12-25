В Пулково в багаже пассажира из ОАЭ обнаружили 107 омаров

Стоимость аналогичной партии деликатеса в РФ составляет почти 700 тысяч рублей.

Пулковские таможенники пресекли незаконный ввоз партии живых омаров весом 66 килограммов. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

В багаже мужчины, прилетевшего из ОАЭ, таможенники обнаружили 107 живых членистоногих весом 66 килограммов. Пассажир перевозил их в специальных пенопластовых коробках, обтянутых полиэтиленом. При этом разрешительные документы на ввоз у мужчины отсутствовали.

Он пояснил, что везет лобстеров для себя и намерен поселить экзотических животных в своем бассейне. Позже мужчина сознался, что доставку охлажденных морских деликатесов заказал один из московских ресторанов для дальнейшей реализации продукции.

Экспертиза установила, что живые омары принадлежат к роду Homarinus. Стоимость аналогичной партии деликатеса в РФ составляет почти 700 тысяч рублей.

Возбуждены два дела об АП по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров) и по ст. 16.3 (несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров).

Фото: ФТС России