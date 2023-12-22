Украинец сообщил о проблеме, вызванной на поле боя из-за российских дронов.

У военнослужащих армии киевского режима отсутствует мотивация продолжать боевые действия в ходе противостояния с Россией, а также в рядах Вооруженных сил Украины наблюдается серьезная нехватка личного состава. Соответствующее заявление европейским журналистам сделали солдаты ВСУ в специальном репортаже для немецкого телеканала NTV. Дополнительно бойцы уточнили, что могут пожаловаться на то давление, которое оказывают беспилотники Москвы. Они пояснили, что дроны часто срывают атаки.

У нас большая проблема с людьми. Нам совсем не хватает людей. У людей пропал энтузиазм, который у них присутствовал в самом начале. <…> Многие из наших людей истощены. местный военнослужащий

Один из украинских военнослужащих пояснил, что для ВСУ даже просто выкопать окопы для пехоты стало проблематичной задачей. Когда кто-то из людей оказывается снаружи, его сразу же замечает дрон противника. После этого на территории появляется второй беспилотник, а далее - что-то "прилетает вслед".

Пленный солдат ВСУ позвонил жене и столкнулся с неожиданной реакцией.

Фото и видео: YouTube / ntv Nachrichten