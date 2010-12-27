"Око Саурона": на вершине "Лахта Центра" появилась онлайн-камера

Любой желающий может на видеохостинге Youtube в режиме реального времени увидеть Петербург с высоты.

В пятницу, 31 августа, строители установили на вершине "Лахта Центра" оналйн камеру. Об этом сообщают в официальной группе объекта в социальной сети "ВКонтакте"

Тут можно будет следить за плывущими над Санкт-Петербургом облаками, не дожидаясь открытия "Лахта 360" отмечают создатели проекта

По мнению горожан, единственный минус камеры в том, что она не может охватить 360 градусов.

Напомним, что "Лахта Центр" планируют достроить в 2018 году.

Ранее мы сообщали о том, что строительство "Лахта центра" обошлось "Газпрому" дороже самой высокой башни в мире.

Фото:Лахта Центр/ВК