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"Око Саурона": на вершине "Лахта Центра" появилась онлайн-камера
Сегодня, 21:25
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IRINA_CHALKINA
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"Око Саурона": на вершине "Лахта Центра" появилась онлайн-камера

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Любой желающий может на видеохостинге Youtube в режиме реального времени увидеть Петербург с высоты.

В пятницу, 31 августа, строители установили на вершине "Лахта Центра" оналйн камеру. Об этом сообщают в официальной группе объекта в социальной сети "ВКонтакте"

Тут можно будет следить за плывущими над Санкт-Петербургом облаками, не дожидаясь открытия "Лахта 360"

отмечают создатели проекта

По мнению горожан, единственный минус камеры в том, что она не может охватить 360 градусов. 

Напомним, что "Лахта Центр" планируют достроить в 2018 году. 

Ранее мы сообщали о том, что строительство "Лахта центра" обошлось "Газпрому" дороже самой высокой башни в мире.

Фото:Лахта Центр/ВК

 

Теги: лахта центр
Категории: Лента новостей Новости СПб

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