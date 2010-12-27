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Строительство "Лахта центра" обошлось "Газпрому" дороже самой высокой башни в мире
Сегодня, 7:10
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lesjasap
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Строительство "Лахта центра" обошлось "Газпрому" дороже самой высокой башни в мире

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Петербургская компания на миллиард превысила расходы, ушедшие на создание самой высокой башни мира, создав самый высокий небоскреб в Европе.

Представители "Газпром нефти" рассказали о реальной стоимости строительства самого высокого здания в Европе - башни "Лахта-центр". Как отмечает пресс-служба организации, стоимость превысила ту, которую потратили арабы на создание мирового лидера среди небоскребов - 828-метровой башни Burj Khalifa.

На создание Санкт-Петербургской достопримечательности руководство компании потратило 2,5 миллиарда долларов.Отчет об этом опубликован на официальном сайте предприятия. На комплекс "Лахта-центр" ушло около пяти процентов консолидированной стоимости активов группы.

Фото: Лахта-центр

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Категории: Картина дня Лента новостей Новости СПб

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