"Общероссийский народный фронт" вышел на Приморское шоссе с проверкой

Активисты общественного движения проинспектировали ремонт дороги в Ленобласти.

Ход дорожных работ на участке Зеленогорск - Приморск - Выборг проинспектировали участники общественного движения "Общероссийский народный фронт". Представители регионального отделения ОНФ проверили качество и скорость ремонта семикилометрового участка трассы, проходящего через Приветнинское и Песочное в Выборгском и Курортном районах Ленобласти.

Проверка проходила во время укладки верхнего слоя дорожного полотна, и члены проверочной комиссии смогли наблюдать, как дорожные рабочие подогревают и перемешивают асфальтобетонную смесь при помощи специальных перегружателей. Эти устройства позволяют работать круглосуточно и выполнять большие объемы работ в сжатые сроки. Эксперты отметили также, что при выполнении работ учитываются обращения и заявки местных жителей и водителей.

Ремонтные работы осуществляются в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" под эгидой ГКУ "Ленавтодор". Трасса Зеленогорск - Приморск - Выборг дублирует федеральную трассу А-181 "Скандинавия" и служит важной задаче агломерации Ленобласти и Санкт-Петербурга.

Общероссийский народный фронт - общественное движение, ведущее свою историю с мая 2011 года. Лидером движения считается Президент России Владимир Путин. ОНФ ведет контроль исполнения президентских поручений.

Недавно своими взглядами на агломерацию города и области поделились краевед, транспортный аналитик, политолог и футуролог.

Фото: пресс-служба правительства Ленобласти