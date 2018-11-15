"О дивный детский мир". Петербуржцев приглашают на выставку, посвященную воспитанию детей

Выставка проходит в Государственном музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловской крепости)

Выставка "О дивный детский мир" посвящена истории воспитания детей в Петербурге на протяжении нескольких столетий — со времен правления Екатерины Великой до начала XX века.

Трактаты о воспитании, художественная литература, предметы быта из собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, музеев и библиотек города помогут посетителям узнать о том, как учились дети раньше, во что одевались, что любили.

Специальный раздел экспозиции расскажет о системе образования и известных петербургских учебных заведениях XVIII – начала ХХ века.

Ранее мы сообщили, что в музее Анны-Ахматовой проходит выставка "Интонация путешественника".

Фото: ВКонтакте