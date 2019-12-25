В музее Анны-Ахматовой проходит выставка "Интонация путешественника"

Она доступна зрителям до 28 февраля.

В музее Анны Ахматовой на Литейном проспекте открылась выставка, посвященная Италии.

Известно, что книга историка Павела Муратова "Образы Италии", которую он написал в прошлом веке, оказала большое влияние на Александра Блока, Анну Ахматову, Николая Гумилева, Осипа Мандельштама.

Петербургский художник и фотограф Надежда Кузнецова создала серию работ к новому изданию книги историка.

Стоит отметить, что в музее собрано немало предметов, относящихся к Италии. На выставке представлена сувенирная венецианская гондола и экслибрис неизвестного художника "Кот с рыбой", принадлежавшие поэту Иосифу Бродскому.

Ранее мы сообщили, что родственница Марка Шагала передала в дар Петербургу картину "Свеча Памяти".

Фото: официальный сайт музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме