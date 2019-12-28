Родственница Шагала передала в дар Петербургу картину "Свеча Памяти"

Подарок останется в музее блокады.

Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда 7 февраля получил приятный подарок от израильской художницы Ирины Марковой-Шагал, внучатой племянницы знаменитого художника Марка Шагала. Женщина передала в дар городу картину "Свеча памяти". Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Художница изобразила Ленинград глазами юной блокадницы Тани Савичевой, девочка видит оголодевший город, бомбежки и ужас войны. Горящей памятной свечой стала Ростральная колонна. Маркову-Шагал поблагодарили за сохранение памяти о подвиге ленинградцев и отметили, что для города это первый подарок из дальнего зарубежья.

Около 200 художников одновременно рисовали Невский проспект.

Фото: пресс-служба Смольного