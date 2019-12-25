В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что около 200 художников одновременно рисовали Невский проспект. Соответствующий перформанс прошел в рамках акции "200 портретов Невского". Об этом сообщает городская администрация.
"Среди участников флешмоба мастера Николай Цветков, Александр Кондуров, Люся Ковалева-Кондурова, Олег Николаенко, Юра Потапов, Иван Несветайло, Татьяна Нега, Лев Дутов, Тамара Семенова, Валериус, Олег Петренко, Анатолий Анненков, многие выпускники и студенты художественных академий, школ, студий, художники, известные в мире и начинающие",
—сказано в сообщении.
Соответствующие портреты представят позже на выставке "Понаехали" в Экспофоруме. В экспозиции примут участие 411 художников из 18 стран мира.
Известно, что выставка откроется 15 февраля.
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Фото:gov.spb.ru
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