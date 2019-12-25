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Около 200 художников одновременно рисовали Невский проспект
Сегодня, 12:13
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IRINA_CHALKINA

Около 200 художников одновременно рисовали Невский проспект

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Работы будут представлены на художественной выставке "Понаехали" в Экспофоруме.

В пятницу, 7 февраля, стало известно о том, что около 200 художников одновременно рисовали Невский проспект. Соответствующий перформанс прошел в рамках акции "200 портретов Невского". Об этом сообщает городская администрация. 

"Среди участников флешмоба мастера Николай Цветков, Александр Кондуров, Люся Ковалева-Кондурова, Олег Николаенко, Юра Потапов, Иван Несветайло, Татьяна Нега, Лев Дутов, Тамара Семенова, Валериус, Олег Петренко, Анатолий Анненков, многие выпускники и студенты художественных академий, школ, студий, художники, известные в мире и начинающие",

 —сказано в сообщении.

Соответствующие портреты представят позже на выставке "Понаехали" в Экспофоруме. В экспозиции примут участие 411 художников из 18 стран мира. 

Известно, что выставка откроется 15 февраля. 

Ранее мы сообщали о том, что союз кинематографистов попросил ускорить смену директора "Ленфильма.

Фото:gov.spb.ru

Теги: культура, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Картина дня,

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