С 13 марта начнется цикл бесплатных экскурсий для школьников в рамках фестиваля "Морские топонимы Петербурга"

Праздничный концерт пройдет в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого.

В Северной столице 13 марта стартует цикл бесплатных экскурсий для школьников в рамках Городского детского историко-краеведческого фестиваля "Морские топонимы Петербурга". Об этом сообщили в пресс-службе комитета по культуре.

Фестиваль посвящен празднованию 320-летия Балтийского флота. В программу фестиваля вошли авторские экскурсии по маршрутам морских названий города, творческий конкурс графических работ и праздничный перформанс для победителей. Отметим, что главный праздник пройдет в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого.

Проект подготовил Институт культурных программ.

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Фото: пресс-служба Смольного