В Михайловском замке открылась художественная выставка "Весна. Любовь. Искусство"

Здесь собраны работы фотографа Александра Авалова. На снимках изображены обычные девушки, которые представляют разные профессии.

В Русском музее открылась выставка "Весна. Любовь. Искусство", посвященная женским образам. Она расположилась в Михайловском замке. Экспозицию можно увидеть до 9 апреля. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

В проект вошли работы известного фотографа Александра Авалова и молодых художников. На снимках изображены не модели, а обычные девушки, которые представляют разные профессии. Так, в коллекцию вошли архитекторы, кулинары, бухгалетеры.

Фотограф Александр Авалов отметил, что многие героини портретов никогда не позировали, не бывали не профессиональных фотосессиях, поэтому он подсказывал девушкам, как наклонить голову, куда лучше встать.

Всего на выставке представлено около 50 фотографий и рисунков.

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Фото: ВКонтакте / Русский музей