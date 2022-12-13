В кинотеатре "Аврора" 14 марта стартует ретроспектива фильмов Ларса фон Триера

Сеансы пройдут на языке оригинала, но будут субтитры.

С 14 марта в кинотеатре "Аврора" будут показывать фильмы Ларса фон Триера. Об этом сообщили в комитете по культуре города.

Зрители увидят восемь картин скандального режиссера. В афишу вошли как ранних киноленты автора, так и фестивальные хиты. Так, можно будет посмотреть "Европу", "Элемент преступления","Идиотов", "Танцующую в темноте" и другие.

Добавим, что сеансы пройдут на языке оригинала, но будут субтитры. Фестиваль кинокартин Ларса фон Триера завершится 21 марта.

Ларс фон Триер – датский режиссёр, сценарист и актёр, обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру, в их числе "Золотая пальмовая ветвь" и Гран-при Каннского кинофестиваля.

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Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга