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В кинотеатре "Аврора" 14 марта стартует ретроспектива фильмов Ларса фон Триера
Сегодня, 15:28
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В кинотеатре "Аврора" 14 марта стартует ретроспектива фильмов Ларса фон Триера

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Сеансы пройдут на языке оригинала, но будут субтитры.

С 14 марта в кинотеатре "Аврора" будут показывать фильмы Ларса фон Триера. Об этом сообщили в комитете по культуре города. 

Зрители увидят восемь картин скандального режиссера. В афишу вошли как ранних киноленты автора, так и фестивальные хиты. Так, можно будет посмотреть "Европу",  "Элемент преступления","Идиотов", "Танцующую в темноте" и другие.

Добавим, что сеансы пройдут на языке оригинала, но будут субтитры. Фестиваль кинокартин Ларса фон Триера завершится 21 марта.

Ларс фон Триер – датский режиссёр, сценарист и актёр, обладатель более ста наград и номинаций на кинофестивалях по всему миру, в их числе "Золотая пальмовая ветвь" и Гран-при Каннского кинофестиваля.

Ранее на Piter.tv: в Штаб-квартире Российского географического общества открылась выставка Клуба фотоохотников.

Фото: Телеграм / Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Теги: кино, кинотеатр аврора, фильмы ларса фон триера
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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