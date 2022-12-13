В Штаб-квартире Российского географического общества открылась выставка Клуба фотоохотников

Посетить экспозицию можно до 3 апреля.

В Петербурге проходит IV фестиваль природной фотографии. Жители города могут побывать на выставке, посвященной 60-летию петербургского Клуба фотоохотников. Об этом сообщили в tg-канале Правительства Петербурга.

Проект находится в Большом зале Штаб-квартиры Российского географического общества. Работы фотохудожников рассказывают о мире дикой природы.

Посетить экспозицию можно до 3 апреля. Отметим, что увидеть работы фотографов возможно во время обзорной экскурсии по Штаб-квартире.

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Фото: Телеграм / Правительство Петербурга