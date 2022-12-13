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В Штаб-квартире Российского географического общества открылась выставка Клуба фотоохотников
Сегодня, 9:15
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В Штаб-квартире Российского географического общества открылась выставка Клуба фотоохотников

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Посетить экспозицию можно до 3 апреля.

В Петербурге проходит IV фестиваль природной фотографии. Жители города могут побывать на выставке, посвященной 60-летию петербургского Клуба фотоохотников.  Об этом сообщили в tg-канале Правительства Петербурга.

Проект находится в Большом зале Штаб-квартиры Российского географического общества. Работы фотохудожников рассказывают о мире дикой природы.

Посетить экспозицию можно до 3 апреля. Отметим, что увидеть работы фотографов возможно во время обзорной экскурсии по  Штаб-квартире.

Ранее на Piter.tv: у замглавы районного УМВД в Петербурге нашли криптоферму.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга

Теги: выставка клуба фотоохотников, куда сходить в петербурге, российское географическое общество, фестиваль природной фотографии
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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