У замглавы районного УМВД в Петербурге нашли криптоферму

Издание пишет, что офицер связан с делом ресторатора и организатора QR-сопротивления Александра Коновалова.

В Петербурге 10 марта задержали и допросили замначальника управления МВД по Василеостровскому району Андрея Сердюкова. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источники.

Следвоатели также нашли у Сердюкова действующую криптоферму. Издание пишет, что офицер связан с делом ресторатора и организатора QR-сопротивления Александра Коновалова.

Следствие считает, что предприниматель в прошлом году дал взятку в 50 тыс. рублей полицейским за возращение изъятых кальянов в кафе-нарушитель на Вознесенском проспекте. Позже к обвинениям Коновалова добавили еще несколько эпизодов посредничества в передаче взяток на сумму порядка 2 млн рублей. Сердюкова увезли на допрос потому, что на тот момент он работал в полиции Центрального района. Но, по информации СМИ, позднее его отпустили.

Напомним, что Александр Коновалов владеет более 200 заведениями в Петербурге. Среди них бары, кальянные, салоны красоты и другие. Нынешний зимой он также стал известен как лидер протеста против QR-кодов. В конце января у предпринимателя прошли обыски, после чего его задержали.

Ранее суд привлёк к ответственности гражданку КНР за установку унитаза и мойки в петербургском доме-памятнике. Женщина присоединила к общедомовым коммуникациям сантехнику и дополнительные перегородки в коммуналке на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv