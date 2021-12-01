Лидера QR-сопротивления Александра Коновалова хотят признать банкротом

Заседание пройдет в Арбитражном суде Псковской области.

Арбитражный суд Псковской области начал процедуру банкротства петербургского ресторатора Александра Коновалова. Информация об этом содержится на сайте "Электронное правосудие".

Иск в суд подала Федеральная налоговая служба. Процедура реструктуризации долгов была введена 16 февраля. Размер претензий к ФНС составляет более миллиона рублей. Судное заседание о несостоятельности ресторатора назначено на 11 июля.

Напомним, Александр Коновалов владеет более 200 заведениями в Петербурге. Среди них бары, кальянные, салоны красоты и другие. Нынешний зимой он также стал известен как лидер протеста против QR-кодов. В конце января у предпринимателя прошли обыски, после чего его задержали.

Фото: Telegram / Аварийный Петербург