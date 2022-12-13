Суд привлёк к ответственности гражданку КНР за установку унитаза и мойки в петербургском доме-памятнике

Женщина присоединила к общедомовым коммуникациям сантехнику и дополнительные перегородки в коммуналке на Васильевском острове.

Суд в Петербурге обязал гражданку КНР устранить последствия перепланировки, которую женщина самовольно провела в одной из коммунальных квартир на Васильевском острове. Как отмечает Spb.aif.ru со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов Северной столицы, здание, в котором находится квартира, является выявленным объектом культурного наследия "Дом К. Штрауха".

Жительница квартиры Лю Юй установила в своей комнате дополнительные перегородки, а также унитаз и мойку, присоединив их к общедомовым коммуникациям. При этом она не обратилась в КГИОП, чтобы получить заявление на выдачу задания на проведение работ по приспособлению для современного использования жилья.

Ответчица не явилась в зал суда. Её обязали привести квартиру в надлежащий вид за свой счет.

Ранее мы сообщили о том, что за выломанную дверь в тубдиспансере петербуржцы должны заплатить более 130 тысяч рублей.

Фото: Piter.TV