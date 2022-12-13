За выломанную дверь в тубдиспансере петербуржцы должны заплатить более 130 тысяч рублей

Подозреваемые мужчины не явились на судебное заседание.

Пациенты должны возместить противотуберкулёзному диспансеру более 130 тысяч рублей за выломанную дверь при попытке покинуть отделение. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Подозреваемые мужчины не явились на судебное заседание. Их известили о решении суда. Помимо компенсации они должны заплатить госпошлину в 3 820 рублей.

Инцидент произошёл 7 мая 2022 года. Днём в 4 отделении стационара в присутствии дежурной медсестры мужчины захотели покинуть больницу и выломали дверь процедурного кабинета. Представители медучреждения обратились в суд с требованием взыскать стоимость двери, так как она не подлежит восстановлению.

Горсуд рассмотрит иск против платных парковок в Петербурге.

Фото: Piter.tv