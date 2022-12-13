Горсуд рассмотрит иск против платных парковок в Петербурге

Колосов полагает, что невозможность оплаты наличными влечет возможность совершения правонарушений водителями, лишенными возможности расплатиться по безналу. Материалы дела передали судье.

Горсуд Петербурга зарегистрировал иск Колосова к комтрансу, в котором он добивается признания недействующим распоряжения комитета о создании и использовании платных парковочных мест на дорогах Адмиралтейского района. Об этом в четверг, 9 марта, пишет объединенная пресс-служба судов.

Истец требует признать распоряжение недействующим с момента его принятия. Колосов заявляет, что документ противоречит Гражданскому кодексу "в части равенства участников гражданского оборота и создания беспрепятственного осуществления гражданских прав.

Так, истец указывает на невозможность оплаты парковки в Адмиралтейском районе за наличные средства. Уточнив, что расчеты принимаются исключительно в безналичной форме, он пришел к выводу о недобросовестности комитета по транспорту, поскольку тот якобы "создал препятствия к осуществлению гражданского права истца на расчет наличными".

Колосов полагает, что невозможность оплаты наличными влечет возможность совершения правонарушений водителями, лишенными возможности расплатиться по безналу. Материалы дела передали судье.

Ранее число парковочных мест для инвалидов увеличат в Петербурге. Специальные парковки появятся более чем по 100 адресам на территориях рядом с медицинскими учреждениями, театрами и музеями, детскими садами и спортивными клубами.

Фото: Piter.tv

