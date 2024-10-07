Мужчина самовольно подключился к электросетям, не заключив соответствующего договора с энергоснабжающей организацией.

В Бурятии осудят владельца криптофермы за незаконное потребление электроэнергии на 37 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По данным следствия, в 2021 году мужчина арендовал помещение в Заиграевском районе. Он разметил в нем 355 единиц майнингового оборудования стоимостью свыше 50 млн рублей. Отмечается, что владелец криптофермы самовольно подключился к электросетям, не заключив соответствующего договора с энергоснабжающей организацией.

Незаконная деятельность мужчины была пресечена сотрудниками полиции весной 2024 года. Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

