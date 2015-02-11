"ОВД-Инфо": количество задержанных на протестной акции в Петербурге достигло 961

Основными местами сбора митингующих стали Пионерская площадь и площадь у Мариинского дворца.

По последним данным, на несогласованной протестной акции 31-го января в Петербурге задержали 997 человек, сообщил "ОВД-Инфо".

В Москве количество задержанных составило 1450. Всего в России в отделы полиции доставили 4567 человек. Протестные акции прошли в 86 городах страны.

Много задержаний в Северной столице прошло уже после официального окончания шествия, объявленного штабом Навального. Людей задерживали даже на опустевшей Пионерской площади, которая стала точкой старта и финиша для несогласованной протестной акции.

Среди тех, кто оказался в автозаке, были и журналисты. Союз журналистов Петербурга попросил проверить МВД законность задержания сотрудников СМИ.

Видео: Piter.TV