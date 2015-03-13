Союз журналистов Петербурга попросил проверить МВД законность задержания сотрудников СМИ

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Петербургу и области Роману Плугину. Он попросил провести тщательную проверку каждого случая задержания журналистов 31 января 2021 года. Информация об этом размещена в социальных сетях Союза.
Часть задержанных сотрудников СМИ была одета в яркие жилеты с надписью "Пресса". Как минимум к одному журналисту при задержании применили силу.
МВД просят проверить обоснованность и законность задержаний, как и на акции, которая была проведена 23 января.
Ранее Союз журналистов Петербурга назвал задержанных сотрудников СМИ.
Фото: Piter.TV, Союз журналистов СПб и ЛО
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