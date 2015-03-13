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Союз журналистов Петербурга попросил проверить МВД законность задержания сотрудников СМИ
Сегодня, 18:15
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Союз журналистов Петербурга попросил проверить МВД законность задержания сотрудников СМИ

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Часть задержанных журналистов была в опознавательном жилете.

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Петербургу и области Роману Плугину. Он попросил провести тщательную проверку каждого случая задержания журналистов 31 января 2021 года. Информация об этом размещена в социальных сетях Союза.

Часть задержанных сотрудников СМИ была одета в яркие жилеты с надписью "Пресса". Как минимум к одному журналисту при задержании применили силу. 

МВД просят проверить обоснованность и законность задержаний, как и на акции, которая была проведена 23 января. 

Ранее Союз журналистов Петербурга назвал задержанных сотрудников СМИ. 

Фото: Piter.TV, Союз журналистов СПб и ЛО

Теги: задержания журналистов, протестная акция, союз журналистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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