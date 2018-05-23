"Новогодняя почта" впервые открывает свои филиалы в общественных пространствах Петербурга

Брендированные почтовые ящики будут установлены в культурном квартале "Брусницын", в Центральном парке имени Кирова, в музейно-историческом парке "Остров фортов", а также в клинической больнице Святителя Луки.

Популярный среди петербуржцев и туристов проект "Новогодняя почта" от "Петербургского дневника" снова стартует. В преддверии Нового года каждый желающий сможет бесплатно отправить открытку с детским рисунком из Петербурга в любую точку России.

На Дворцовой площади легко найти "Новогоднюю почту": общественное пространство будет украшено пятиметровым торшером с гирляндами. В непосредственной близости появятся символы Нового года – огромный мандарин и олень. Для удобства пользователей на площади установят скамейку и столик, чтобы заполнение открыток было комфортным.

В этом году гостей ожидает нововведение – отправлять авторские открытки можно будет не только с Дворцовой площади, но и в филиалах уникальной почты. Брендированные почтовые ящики будут установлены в культурном квартале "Брусницын", в Центральном парке имени Кирова, в музейно-историческом парке "Остров фортов", а также в клинической больнице Святителя Луки.

Ранее мы сообщили о том, что перед Новым годом в Ботаническом саду украсили финиковую пальму.

Фото: "Петербургский дневник"