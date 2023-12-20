К акции "Новогодняя почта" присоединились две петербургские больницы

В детском многопрофильном клиническом центре высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса установлен ящик для открыток.

В 2023 году к акции "Новогодняя почта" присоединилась не только клиническая больница имени святителя Луки, но и детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий имени К. А. Раухфуса. Об этом пишет "Петербургский дневник".

В консультативно-диагностическом центре клиники был установлен ящик для открыток. Первым отправителем новогодних пожеланий стала 11-летняя Аня Григорьева, которая решила порадовать своего двухлетнего брата.

По словам заместителя главного врача клинического центра Марии Гридиной, получить новогоднюю открытку намного приятнее, чем СМС. Дети из Петербурга и Ленобласти, которые проходят лечение в отделениях медицинской реабилитации и дневного стационара, смогут передать новогодний привет своим родным.

Ранее мы сообщили о том, что "Новогодняя почта" открылась на ВДНХ.

Фото: Олег Золото / "Петербургский дневник"