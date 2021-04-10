"Новогодняя почта" открылась на ВДНХ

Символом акции в рамках выставки-форума "Россия" решили сделать кота, поскольку это животное является важным символом для Петербурга.

"Новогодняя почта" приобрела общероссийское значение: акцию запустили в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве. Теперь все желающие совершенно бесплатно могут отправить авторскую новогоднюю открытку в любую часть страны до 7 января включительно. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Сегодня, 19 декабря, уникальная почта открылась в Петербурге на Дворцовой площади уже в третий раз. Проект успел полюбиться туристам и горожанам.



По словам главного редактора "Петербургского дневника" Дмитрия Смирнова, символом акции на ВДНХ решили сделать кота, поскольку это животное является важным символом для Петербурга. Достаточно вспомнить Эрмитажных котов или картины художницы Татьяны Родионовой.

Ранее мы сообщили о том, что Дед Мороз и Снегурочка пригласили пассажиров трамвая №3 на "Новогоднюю почту".

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"