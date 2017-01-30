Дед Мороз и Снегурочка пригласили пассажиров трамвая №3 на "Новогоднюю почту"

Чтобы внести новогоднее настроение в поездку, волшебник и его внучка подарили пассажирам 200 открыток.

Утром в понедельник, 19 декабря, трамвай №3 в Петербурге стал местом исполнения новогодних желаний. В транспорт зашли Дед Мороз и Снегурочка, предложив пассажирам отправить письма в рамках акции "Новогодняя почта", которая уже начала свою работу на Дворцовой площади. Об этом пишет "Петербургский Дневник".

Актёры Ирина Ларионова и Сергей Будь которые в этот день находились в трамвайном парке №3, рассказали, что они уже давно работают Дедом Морозом и Снегурочкой, но впервые они таким образом поздравляют горожан. Чтобы внести новогоднее настроение в поездку, волшебник и его внучка подарили пассажирам 200 открыток с работами победителей детского конкурса рисунков по зимним видам спорта, а также иллюстрации, посвященные важным событиям города.

По словам Снегурочки, в период с 19 по 29 декабря, с 17:00 до 21:00, можно совершенно бесплатно отправить эти открытки с Дворцовой площади, где будут стоять специальные волшебные новогодние ящики.

Ранее стало известно расписание "тематических дней" на акции "Новогодняя почта".

Фото: Роман Пименов/"Петербургский дневник"