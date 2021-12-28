"Новогодняя почта" на Дворцовой площади собрала более 10 тысяч открыток

"Новогодняя почта" работает с 17:00 до 20:00 часов.

На прошлой неделе на Дворцовой площади в Петербурге заработала "Новогодняя почта", За восемь дней акции петербуржцы отправили в разные города страны 10 187 открыток, пишет "Петербургский дневник".

Проект создала газета совместно с "Почтой России". Отправить письмо или открытку в любую точку страны могут все желающие абсолютно бесплатно. Открытки и марки тоже бесплатные. Почта будет работать до 31 декабря с 17:00 до 20:00. Помогать желающим будут волонтеры.

Ранее в Петербурге предложили бесплатный проезд для Снегурочек.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"