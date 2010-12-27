"Новочеркасскую" открыли и тут же закрыли "Гражданский проспект"

Сегодня, 14 августа, одна за другой закрываются станции петербургского метро.

Во вторник, 14 августа, одна за другой закрываются станции петербургского метро. В 17:22 появилось сообщение о том, что открылась "Новочеркасская", через минуту закрыли "Гражданский проспект". Всему виной бесхозный предмет, найденный в вестибюле станции. Об этом сообщает пресс-служба петербургской подземки в Telegram.

Пока станция метро "Гражданский проспект" закрыта на вход и выход, пассажирам предлагают воспользоваться наземным транспортом. До "Академической" ходят автобусы №60, 61, 93, 176, 177. До "Проспекта Просвещения" — автобус №121 и трамвай №100.

Ранее мы писали, что после закрытия "Академической" на капитальный ремонт 250 тысяч петербуржцев были вынуждены пересесть на автобусы.

Фото: Piter.TV