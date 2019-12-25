На сегодняшний день горячие обеды доставляют по 86 адресам.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что "Новая Голландия" доставила нуждающимся петербуржцам 66 тысяч обедов. Об этом сообщает благотворительная организация "Ночлежка" в социальной сети "ВКонтакте".

В настоящее время, горячие обеды развозят по 86 адресам Северной столицы. Ежедневно продуктовую помощь получают 238 человек.

В "Ночлежке" отметили, что Новая Голландия и её резиденты в условиях пандемии коронавируса справились с логистикой и доставкой.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19.

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