Претендовать на статус добровольцев не могут лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что в Петербурге ищут добровольцев для исследования вакцин против COVID-19. Об этом говорится в сообщении института НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева на странице учреждения "ВКонтакте".

Отмечается, что в добровольцы не могут пойти лица, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками. Также не допускаются переболевшие COVID-19, а также беременные и кормящие женщины.

Добровольцем может стать горожанин от 18 до 25 лет, которые могут провести в стационаре несколько дней. Кроме того, затем они готовы посещать клинику для амбулаторного наблюдения.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге на прощание с умершими отведут десять минут.

Фото:Piter.TV