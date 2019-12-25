В Петербурге на прощание с умершими отведут десять минут

Теперь провожать в последний путь можно тех, у кого не было подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения коронавирусом.

Александр Беглов урегулировал условия, на которых в Петербурге будут возобновлены ритуальные церемонии прощания. Подробности сообщила пресс-служба городской администрации.

Теперь провожать в последний путь можно тех, у кого не было подозрения на инфицирование либо установленного факта заражения коронавирусом. Церемония прощания может проходить в залах крематория, на кладбищах, в учреждениях здравоохранения, которые не предназначены для лечения вирусных инфекций.

При этом на похоронах родственники должны соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра, носить маски и перчатки. Напрямую контактировать с умершим нельзя, на прощание отводится 10 минут.

При этом по-прежнему нельзя прощаться с тем, у кого подозревали или нашли коронавирус. Провожать в последний путь на территории учреждений здравоохранения, предназначенных или перепрофилированных для лечения вирусных инфекций, вне зависимости от установленного диагноза, также запрещено.

Ранее Смольный запретил все прощальные церемонии, вне зависимости от причины смерти.

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