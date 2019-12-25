Смольный разъяснил запрет на прощание с умершими

В администрацию пришло предписание главного государственного санитарного врача по Петербургу.

Власти Петербурга подтвердили запрет на ритуальные церемонии прощания со всеми умершими вне зависимости от диагноза. Информация опубликована на официальном сайте администрации города.

Запретить такие церемонии пришлось после предписания главного государственного санитарного врача по Петербургу. Вместе с тем, глава города считает, что ситуация требует определить условия, когда участие в ритуальной церемонии родственников или законных представителей будет возможно.

Сейчас совместно с Роспотребнадзором уточняется порядок участия людей в прощальных церемониях при соблюдении противоэпидемиологических норм. Например, решается вопрос о приспособлении одного из девяти ритуальных залов крематория для прощания с покойным. Также на данный момент на кладбищах города нет услуг по организации церемоний прощания, но запрета на участие в церемонии похорон самых близких родственников нет.

Накануне Piter.TV в ритуальной службе "Обряд" подтвердили, что организовывать прощание нельзя ни на кладбищах, ни в крематориях. Однако родственники могут присутствовать в тот момент, когда гроб грузится машину.

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