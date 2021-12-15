"Новатэк": плавный энергопереход произойдет за счет газа

Данный вид топлива эксперты считают наиболее чистым.

В "Новатэке" считают, что плавный энергетический переход в ближайшее десятилетие произойдет за счет природного газа.Такое мнение высказал в рамках онлайн-конференции инвестиционной компании БКС руководитель управления по связям с инвесторами Александр Назаров. Эксперт напомнил коллегам, что именно этот ресурс считается самым чистым видом ископаемого топлива.

По своим характеристикам является самым чистым ископаемым топливом. Он является очень доступным источником энергии. И мы видим, что этот плавный энергопереход будет сделан как раз в основном за счет природного газа. Александр Назаров, представитель "Новатэка"

Эксперт добавил, что в будущем мировой энергетический баланс будет держаться при увеличенной доле возобновляемых источников энергии. При этом он призвал иностранных партнеров помнить о необходимости делать топливо доступным и надежным для любого потребителя. Назаров полагает, что сейчас многим политики пытаются делать ставки на те источники, которые не всегда можно назвать надежными. В частности им требуется дополнительная или резервная мощность.

"Новатэк" не стремится получить лицензию на экспорт трубопроводного газа.

Фото и видео: YouTube / БКС Мир инвестиций