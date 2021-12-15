Александр Назаров видит эффективность в развитии СПГ.

Российская энергетическая компания "Новатэк" не стремится получить лицензию на экспорт трубопроводного газа. Об этом в рамках онлайн-конференции сообщил руководитель компании по вопросам связи с инвесторами Александр Назаров. Он выступил на мероприятии, организованной инвестиционной компанией БКС. По мнению специалиста, сейчас для фирмы более актуален вопрос экспорта сжиженного природного газа.

У нас есть уже экспорт. И мы не стремимся к получению лицензии на экспорт трубопроводного газа. Наши будущие цели связаны именно с развитием нашего бизнеса СПГ, на экспорт которого лицензия у нас есть. Александр Назаров, представитель "Новатэка"

Эксперт подчеркнул коллегам, что экспорт газа СПГ-танкерами более экономически эффективен и выгоден для "Новатэка". Он оценил этот метод доставки ресурсов в точки зрения логистической гибкости и расположения. Назаров рассказал, что поставки ведутся по Восточному направлению, напрямую через рынок Азии, а также в Западном направлении.

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Фото и видео: YouTube / БКС Мир инвестиций