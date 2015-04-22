Польша намерена не допустить запуск "Северного потока -2"

Польские власти работают над тем, чтобы "немецкие партнеры" отказались от газопровода. Как отметил Моравецкий, это связано с тем, что "Северный поток -2" увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и ЕС

Польша не допустит запуск "Северного потока -2". Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцев в Варшаве.

По словам премьера, польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода. Они работают над тем, чтобы "немецкие партнеры" отказались от "Северного потока -2". Как отметил Моравецкий, это связано с тем, что газопровод увеличивает возможности Кремля в давлении на Украину и ЕС. Иными словами, "Северный поток -2" может стать инструментом ценового диктата.

Мы указываем на риски, на возможность шантажа и на возможность затягивания энергетической петли на шее нашего соседа – Украины. Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши

Напомним, что "Северный поток -2" проходит от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Противником газопровода является США. Вашингтон предлагает ЕС свой сжиженный природный газ.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что "Северный поток -2" вряд ли заработает в случае агрессии РФ против Украины.

Видео: YouTube / TVP Info