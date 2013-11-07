"Норникель" строит планы на слияние с "Русалом" : мнение экспертов

Мажоритарные акционеры структур Владимир Потанин и Олег Дерипаска могут прервать соперничество ради сделки.

Президент "Норникеля" Владимир Потанин сообщил о начале переговоров с "Русалом" на предмет слияния двух компаний. Потенциальную сделку прокомментировали на telegram-канале "Мейстер", ссылаясь на интервью руководителя с РБК.

судя по ответам на вопросы журналистов, Потанин не наблюдает "производственных синергий" между организациями. Тем не менее, объединение способствовало бы экономическому сопротивлению санкциям и совместной реализации "зеленой повестки", отмечает бизнесмен.

Также интересна позиция по слиянию структур со стороны Олега Дерипаски, которому принадлежат одновременно мажоритарный пакет акций "Русала" и 26,25% акций "Норникеля". Несмотря на соперничество с Потаниным, он также может пойти на сделку, чтобы сообща сопротивляться давлению Запада и создать "гиганта" в сфере "зеленой энергии".

Выбить такую компанию с рынка без кризиса для мировой промышленности стало бы невозможным. Это не только обезопасило бы мощнейшие компании России от санкций, но и уберегло бы ее менеджмент от потери контроля за тщательно выстраиваемым бизнесом. резюмировали эксперты

Ранее эксперты прокомментировали открытия центров гуманитарной помощи на освобожденных территориях Донбасса.

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