Эксперты прокомментировали открытия центров гуманитарной помощи на освобожденных территориях Донбасса

На данный момент в поддержке населения региона принимают участие основные политические силы страны.

Федеральные власти продолжают оказывать мощную поддержку республикам Донбасса и освобожденным территориям на Юго-Востоке Украины. Проблемой занимаются не только добровольцы, но и чиновники с представителями политических партий. Об этом сообщили эксперты Telegram-канала "Мейстер".

В качестве примера авторы поста привели гуманитарные конвои от КПРФ, сбор и отправку квадрокоптеров в ЛДНР от эсеров, поставки медоборудования ЛДПР и открытие 24-х центров гуманитарной помощи, которое организовала "Единая Россия". Благодаря подобным пунктам, граждане Донбасса могут получить товары первой необходимости - еду, воду и лекарства, а также дрова.

Хочется верить, что совместными усилиями властей, населения и всех политических сил, решить наиболее острые гуманитарные проблемы пострадавших областей получится в максимально сжатые сроки. добавили эксперты

Ранее эксперты прокомментировали намерение правительства развивать торговый флот.

Фото: МФЦ Петербурга